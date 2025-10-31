In 200 ad acclamare Vlahovic: la Juve all'Hotel Roma prima della Cremo

Erano circa 200 i tifosi della Juventus che nella serata di venerdì 31 ottobre hanno atteso pazientemente l'arrivo del pullman bianconero all'Hotel Roma. In via Cittadella, entusiasmo e curiosità per osservare da vicino i giocatori e soprattutto il nuovo tecnico, Luciano Spalletti. La società di Torino ha scelto Piacenza per trascorrere la notte prima del match di sabato allo Zini di Cremona. Nella stessa mattinata, previsto una sorta di risveglio muscolare in hotel, prima della partenza per la città del Torrazzo dove Spalletti farà il suo esordio in panchina dopo l'interregno Brambilla. All'arrivo a Piacenza, squadra e staff ovviamente blindatissimi: alcuni giocatori, Vlahovic e Yldiz su tutti, sono stati acclamati appena scesi dal torpedone e si sono concessi per un paio di foto. Dopodiché, tutti dentro per un ritiro pre-gara delicato dopo le tante polemiche e critiche legate agli scarsi risultati ottenuti da Igor Tudor.

LA FOTOGALLERY DI MARCO GRISOLI