In Croazia, il Team Spartan Valtidone è da urlo
Grandi risultati degli atleti piacentini nella finale dell'Adriatic Series
|1 ora fa
Da diversi anni rappresentano la sola realtà Spartan del Piacentino, ma al tempo stesso si stanno mettendo in luce in tutta Italia. Ma donne e uomini del Tean Spartan Valtidone, nei giorni scorsi, hanno ottenuto grandi risultati anche all'estero. In Croazia, sull'isola di Hvar, gli atleti del presidente Matteo Cavallini si sono messi in luce nella finale dell'Adriatic Series. Annalisa Canali, 22 anni, di Alta Val Tidone, si è aggiudicata la medaglia d'oro nella categoria dai 18 ai 24 anni, coronando un percorso di crescita straordinario. Riccardo Segalini ha trionfato nella categoria 25-29, mentre Laura Civardi ha centrato il primo posto nella 45-49. Jessica Ginestreti ha chiuso seconda nella 30-34, Markela Bello argento nella 35-39 e Francesco Travini, anch'egli prodotto del vivaio Valtidone, terzo nella 18-24. Livia Castignoli, che dopo appena un anno di allenamenti, ha centrato un risultato eccezionale, conquistando il bronzo mondiale della Race Sprint.