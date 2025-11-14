In Eccellenza, lo scontro tra bomber. Antenucci: "Nibbiano favorito"
L'attaccante molisano è stato il grande acquisto del Fiorenzuola nel corso dell'estate
Redazione Online
|39 minuti fa
I tre fratelli Antenucci in uno stadio tedesco durante gli Europei di due anni fa: da sinistra, Mirko, Andrea e Gianni
Sarà anche il duello Domenico Grasso-Andrea Antenucci a dirimere un duello destinato a durare con tutta probabilità fino al termine della stagione. Se il cannoniere della capolista Nibbiano&Valtidone è partito alla sua maniera con sette gol che hanno proiettato la squadra di Rastelli in vetta nel campionato di Eccellenza, qualche imprevisto di natura fisico ha messo i bastoni tra le ruote del secondo, il cannoniere del Fiorenzuola. Su Libertà, il 36enne attaccante molisanno, ha racontato dei suoi inizi di carriera e dei sei campionati vinti, tra Eccellenza e Serie D. "Forse avrei potuto fare di più" ha detto il giocatore che vanta un fratello illustre come Mirko Antenucci, ex capitano della Spal e idolo della tifoseria estense. "C'è un rapporto speciale e i consigli sono all'ordine del giorno" ha dichiarato l'ex Brindisi e Correggese che ha indicato proprio i valtidonesi come principali candidati al titolo. E sul Fiorenzuola, il cannoniere non ha dubbi: "La forza è l'entusiasmo dei giovani inseriti dalla società, il più dotato è sicuramente Cristian Piro che mi ha sorpreso per la sua capacità di incidere". Leggi tutto qui