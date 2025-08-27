In pista 85 baby-ciclisti per non dimenticare Franco Zeppi

Ottantacinque baby ciclisti hanno animato il decimo trofeo Franco Zeppi alla memoria, manifestazione su strada per Giovanissimi che si è corsa domenica al ciclodromo di corso Europa (chiuso e interamente protetto dal traffico). In sella bambini e bambine fino ai 12 anni. L’evento è stato organizzato dalla Scuola ciclismo Piacenza, supportata dalla Vigorplant, mentre la famiglia Zeppi (promotrice della manifestazione) e la Bft Burzoni VO2 Team Pink hanno dato il proprio contributo con i premi in palio. «È una tradizione che si rinnova - le parole di Gianni Zeppi - visto che mio padre teneva particolarmente ai Giovanissimi, andremo avanti a organizzare questo evento anche in futuro». Quei baby ciclisti che il “Cavaliere” adorava, con diverse generazioni di atleti che hanno mosso i primi passi proprio nella società che portava e porta il suo nome, in alcuni casi prima di spiccare il volo, come per esempio le campionesse Giorgia Bronzini e Silvia Zanardi.

<br>

I vincitori

G6 femminili: Selene Sforzini (Pedale Lungavilla)

G5 femminili: Emily Gnali (Nuvolera)

G4 femminili: Arianna Mancusi (Pedale Lungavilla)

G3 femminili: Roselinde Maria Scrimint (Velo Club Cremonese)

G2 femminili: Bianca Ravenoldi (Nuvolera)

G6 maschili: Giovanni Personelli (Ceramiche Pagnoncelli)

G5 maschili: Nicolò Ballotta (Velo Club Cremonese)

G4 maschili: Alessandro Milani (Scuola Ciclismo Piacenza Vigorplant)

G3 maschili: Alberto Dal Ben (Sc Muzza 75)

G2 maschili: Alessandro Peverali (Gagabike)

G1 maschili: Edoardo Pastorelli (Pedale Lungavilla).