Inarrestabile Piacenza Basket Club: anche Cento ko

Arriva nella terza giornata di ritorno della seconda fase di Divisione Regionale 1 contro la Benedetto 1964 Cento, un nuovo successo per il Piacenza Basket Club che certifica così ulteriormente la propria supremazia nel girone, essendo già sicuro del primo posto in classifica.

L’avvio dell’incontro è in sostanziale equilibrio: la coppia di lunghi biancorossi Perego-Bassani si mette subito in moto per rispondere alle triple di Cento, ed impattando sull’8-8 a metà della prima frazione. Piacenza riesce a prendere le misure agli ospiti, e con la tripla di Massari trova il vantaggio per 17-10 con cui si chiude il primo quarto.

I biancorossi riescono ad allungare nel punteggio anche nel secondo quarto, grazie ad eccellenti percentuali nel tiro da 2 punti ed il predominio a rimbalzo, con Bassani che sale in cattedra (22 punti e 21 rimbalzi con il 60% al tiro per lui): all’intervallo il punteggio è 41-25.

Nel corso del secondo tempo Piacenza resta salda al comando delle operazioni, riuscendo a spingersi fino al +24 (55-31) nel corso della terza frazione poi chiusa sul 58-42, per poi dilagare definitivamente nell’ultimo quarto nel quale, con un parziale di 20-6, tocca i trenta punti di vantaggio: è Luka Roljic (12 punti alla fine) ad ispirare la fuga nei minuti finali che porta al 78-48 finale.

Per il Piacenza Basket Club resta quindi una sola gara da disputare in questa seconda fase, prima di disputare lo spareggio che qualificherà alla fase finale per la promozione in Serie C: la sfida contro la Magik Parma, in programma venerdì 2 maggio alle 21:15 al Pala San Lazzaro di Piacenza.

PIACENZA BASKET CLUB-BENEDETTO 1964 CENTO 78-48

(17-10, 24-15, 17-17, 20-6)

Pc Basket Club: Stella 7, Massari 8, Lombardi, Bassani 22, Rigoni M. 4, Vinciguerra, Rigoni F., Perego 16, Villa, Bussolo 6, Fumi 3, Roljic 12. All. Vencato Ass. all. Tomassini