Inarrestabile Tania: due vittorie in sette giorni

Finale di stagione con il botto per Tania Molinari, la piacentina del Piacenza Triathlon Vittorino che si aggiudica la vittoria negli ultimi due triathlon sprint valevoli per il ranking nazionale.

Il 5 ottobre la piacentina si era già aggiudicata la vittoria nella prestigiosa gara di Peschiera del Garda, in una gara con un parterre di alto livello, che contava ai nastri di partenza sei atlete élite e diverse giovani promesse.

Alla fine, Tania ha preceduto di Giorgia Messori del K3 Cremona, grazie a una straordinaria ultima frazione di corsa.

Domenica 12, invece, tutti al mare, a Savona, per un triathlon sprint con avversarie di livello inferiore. Nonostante ciò, un paio di giovani leve erano riuscite a uscire dalla prima frazione di nuoto con un margine di 40”, recuperato però facilmente da Tania nella frazione di bici, dove ha staccato il miglior tempo di giornata. Per la corsa finale di 5 chilometri erano rimaste in tre, ma la superiorità della piacentina è stata subito evidente, anche su un percorso così muscolare come quello di Savona, che prevedeva qualche strappo di salita per arrivare al castello. Alla fine la vittoria è stata netta, con la seconda classificata distanziata di oltre un minuto e la terza più di tre minuti.

La gara di Savona era anche valida come campionato nazionale dei vigili del fuoco e in partenza c’era anche l’atleta piacentino Marco Demicheli (anch’egli in forza al Piacenza Triathlon Vittorino), a podio nella sua categoria.