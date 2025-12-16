Intervento riuscito: Simon punta i playoff

Semaforo verde dalla Finlandia. Per Robertlandy Simon è già partito il conto alla rovescia (anche se durerà mesi) per rientrare in campo e vestirsi ancora di biancorosso. L’intervento chirurgico per il problema muscolare e tendineo che due settimane fa lo aveva costretto ai box sembra essere andato a buon fine. La Gas Sales Bluenergy fa sapere, infatti, che l'operazione all’Hospital Pihlajalinna di Turku, eseguia dal professor Lasse Lempaine, è riuscito perfettamente. Il centrale biancorosso rientrerà a Piacenza già domani, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione.

La prognosi parla di circa tre mesi di stop: l’obiettivo è rivedere il capitano sul taraflex intorno alla metà di marzo, nel cuore dei playoff.

«Dopo gli opportuni accertamenti specialistici si è deciso, in comune accordo con il giocatore, di ricorrere all’intervento chirurgico - annuncia il ds della società Ninni De Nicolo - e anche se la sua assenza rappresenta per noi una perdita importante, la priorità assoluta è la salute dell’atleta. A Robertlandy va il nostro augurio di tornare in campo il prima possibile per darci una mano».

Per il cubano l'allarme era scattato prima della sfida interna con Padova. Fortunatamente – se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno - si tratta di un arrivederci e non un addio, visto che l’alternativa era appendere definitivamente le ginocchiere al chiodo dopo 13 anni ai vertici dei big nel volley mondiale.