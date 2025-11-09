Italia Chef Piacenza più forte degli infortuni

Quarta affermazione consecutiva per l’Italia Chef Piacenza che si impone sul campo del CMO Ozzano, nonostante i tanti infortuni (out Pescatori, Bragalini e Galli) che hanno ridotto all’osso le rotazioni di coach Vencato.

Ozzano, reduce da 6 sconfitte nelle prime 6 partite, ha un bisogno disperato di punti e mette in campo fin da subito una grande intensità e aggressività conducendo per larghi tratti nel punteggio. Ci pensano Bassani e Livelli a portare avanti Piacenza al termine del primo quarto (13-14). I padroni di casa non ci stanno e con un parziale di 16-3 all’inizio della seconda frazione arrivano a toccare la doppia cifra di vantaggio (29-17). Rigoni con le sue scorribande offensive guida la rimonta biancorossa e all’intervallo lungo il punteggio è in perfetta parità a quota 37. Piacenza capisce che é il momento di affondare il colpo e, grazie anche ad un ispirato Livelli (25 punti per lui), vola sul +17 (47-64) piazzando un parziale mortifero di 10-27 nel terzo quarto. Negli ultimi 10 minuti di gioco si assiste al disperato tentativo di rientrare in partita da parte di Ozzano ma l’esperienza di Massari e compagni chiude ogni tipo di discorso. Finisce 66-81 in favore dei piacentini.

Nella prossima giornata l’Italia Chef Piacenza sarà di scena a Scandiano, sabato 15 novembre, alle ore 18.

CMO OZZANO - ITALIA CHEF PIACENZA BC 66-81

(13-14, 24-23, 10-27, 19-17)

Piacenza: Pescatori ne, Roljic 14, Fumi 2, Stella 2, Livelli 25, Massari 14, Bassani 15, Rigoni 9, Casati ne, Pirolo. All. Vencato, ass. all. Molinaroli