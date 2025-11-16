Italia-Germania '70, “partita del secolo”. Un incontro per riviverla

Ancora oggi e per sempre sarà la “partita del secolo”. Italia-Germania, il leggendario 4-3 giocato allo stadio Azteca di Città del Messico nella semifinale dei Mondiali del 1970 ha chiuso i talk della rassegna “Nel blu dipinto di azzurro” a Palazzo Gotico. Ospite d'onore Fabrizio Poletti, che ha raccontato quel giorno indimenticabile, in compagnia del giornalista Ansa Adolfo Fantaccini e dell'organizzatore della mostra Giuseppe Balugani. In collegamento da remoto sono intervenuti poi il portiere della Nazionale messicana all'epoca, Ignacio Calderon il regista di "Italia-Germania 4-3" Andrea Barzini e il giornalista de "La Stampa" Antonio Barillà, ma, soprattutto, due grandi amici e compagni di squadra di Poletti, il portiere Enrico Albertosi e il centrocampista Giancarlo De Sisti, tutti e tre in campo quel giorno e protagonisti di un evento passato alla storia dello sport.

«Il momento più bello di quel Mondiale per me fu la convocazione, me l'ero guadagnata visto che ero in Nazionale dal 1963 – ha detto Poletti – in Italia-Germania fu Bearzot, secondo di Valcareggi, a dirmi che sarei entrato nei supplementari. Appena misi piede in campo saltellavo dalla gioia, ma dopo...il clima era incredibile, quasi epico perché erano tutti travolti dalla fatica e io stesso non diedi del mio meglio in quel contesto. Però fu un'emozione indescrivibile, tanti episodi che ancora adesso giustamente la rendono la partita del secolo».