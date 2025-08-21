James Robinson: «Fornaroli in F1 sarebbe l'affare del secolo»
Il team principal dell'Invicta Racing elogia il pilota piacentino e gli prospetta un grande futuro
Corrado Todeschi
August 21, 2025|1 ora fa
Vincitore della scorsa Formula 3, in testa da rookie in Formula 2 della stagione incorso, ma non ancora nell’orbita di un’accademia di Formula 1. Strano? Singolare? Da fuori sarebbe facile esprimere un’opinione, ma molto più interessante è sentire il parere di James Robinson, team principal dell’Invicta Racing, team che vede protagonista proprio Leonardo Fornaroli, pilota piacentino sulla ribalta.
Nei giorni scorsi, su queste colonne, avevamo riportato i pareri qualificati di ex piloti e giornalisti specializzati. Tutti concordi: Leo Fornaroli è profilo che potrà dire la sua anche nella massima categoria automobilistica. E ora anche Robinson, intervistato dal sito specializzato www.motorsport.com, ritiene «assolutamente incredibile» questa situazione. «Fornaroli - prosegue il team principal - non fa le grandi mosse “banzai” che fanno alcuni piloti, non fa balli ridicoli sul podio. Ma avendo lavorato in Formula 1 per 20 anni, sapendo cosa cercano i team di F1 nei piloti, so quanto Leo possa dare. E’ un ragazzo eccezionale in termini di sviluppo di una vettura. Penso che se si adottasse un approccio più alla Moneyball, Leo sarebbe la scelta più ovvia per chiunque. Se vuoi sviluppare una vettura, hai bisogno di un pilota che sia in grado di garantire costanza, giro dopo giro, che possa fornirti dati stabili. Leo lo fa meglio di chiunque altro in Formula 2 in questo momento. Penso che sarebbe l’affare del secolo per un team di F1 a questo punto».
