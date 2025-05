Jiu Jitsu, Alliance Piacenza pigliatutto: pioggia di medaglie agli Italiani

Il Jiu Jitsu è molto più di uno sport: rappresenta l’incontro tra la disciplina giapponese e la creatività brasiliana, un’arte che unisce corpi, menti e culture. E proprio questa fusione ha preso vita sul tatami di Firenze, dove Alliance Jiu Jitsu Piacenza ha partecipato al Campionato Italiano, la più importante competizione nazionale di Brazilian Jiu Jitsu.

Sotto la guida attenta e appassionata del maestro Eduardo Galana, la squadra piacentina ha portato in gara sette atleti, distinguendosi per tecnica, tenacia e spirito sportivo. I risultati non si sono fatti attendere: Emiliano Ponzi ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria con kimono, imponendosi con una performance impeccabile. A completare il successo della squadra piacentina, sono arrivati tre argenti firmati da Marius Neacu, Ilaria Rossini e Matteo Marino, autori di prove combattute e di altissimo livello. Ottimo anche il piazzamento di Ana Novaselska e Mattia Pacifico, entrambi saliti sul terzo gradino del podio.

Ma l’avventura fiorentina non si è fermata qui. Nella categoria NoGi (senza kimono), Ilaria Rossini e Matteo Marino hanno saputo ripetersi, conquistando due preziose medaglie di bronzo che confermano la loro versatilità e l’ottima preparazione trasversale dell’intera squadra.

Oltre all’aspetto agonistico, il maestro Galana ha svolto anche il ruolo di arbitro ufficiale, contribuendo con competenza all’organizzazione di un evento già consacrato come il più grande in Italia. Il successo di Firenze è il frutto di un lavoro costante e appassionato, fondato su valori solidi come rispetto, disciplina e spirito di squadra. Alliance Jiu Jitsu Piacenza si conferma così un punto di riferimento per lo sport e la formazione dei giovani, rafforzando l’identità sportiva della città a livello nazionale.

Prossimo impegno per l’Alliance il 29 giugno per l’AJP Bologna, competizione organizzata dalla prestigiosa federazione AJP degli Emirati Arabi, riconosciuta a livello mondiale.