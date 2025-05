Judo, doppio argento piacentino: Sassi e Trongone vicecampioni

Piacenza si conferma terreno fertile per il judo giovanile, grazie agli ottimi risultati ottenuti da due suoi rappresentanti ai recenti Campionati Italiani Juniores A1, disputati al Pala Maggiore di Leinì (Torino). Due medaglie d’argento che parlano piacentino, conquistate da Thomas Sassi e Francesca Trongone, entrambi protagonisti in una delle competizioni più importanti del calendario nazionale.

Thomas Sassi, portacolori della palestra Judo Shiai e in gara nella categoria 60 chili, ha confermato il suo stato di forma e la sua solidità tecnica, chiudendo il torneo con un prestigioso secondo posto. Dominatore delle fasi eliminatorie, ha condotto con sicurezza anche la finale, ma una sanzione arbitrale – legata all’esecuzione di una tecnica giudicata troppo rischiosa – gli ha impedito di salire sul gradino più alto del podio. Il risultato, comunque, rafforza la sua leadership nella Ranking List Nazionale, dove occupa stabilmente la prima posizione, davanti anche agli atleti dei gruppi sportivi militari. Di recente ha anche ottenuto il 2° Dan di cintura nera. A fine giornata sono arrivati i complimenti di Pino Maddaloni, oro olimpico a Sydney 2000 e oggi direttore tecnico delle Fiamme Oro: “Un talento naturale, davvero bello da vedere combattere”, ha commentato. Sassi si allena attualmente tra Piacenza e il centro Akiyama di Settimo Torinese.

Ottima prestazione anche per un’altra piacentina, Francesca Trongone, tesserata per il KSDK (Kyu Shin Do Kai) di Parma, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria +78 chili femminile. Assente dalle competizioni da oltre un anno, Francesca è tornata sul tatami con grande determinazione, qualificata di diritto alla fase finale. Dopo aver superato la tensione iniziale, ha vinto con autorità i primi due incontri — il primo con due wazari contro una delle teste di serie, il secondo in rimonta — e ha conquistato con grinta la semifinale. In finale ha dovuto arrendersi alla forte avversaria Telesca per somma di sanzioni, ma il secondo posto rappresenta comunque un risultato di grande valore, soprattutto in una manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti tra i migliori U21 italiani, compresi quelli dei gruppi sportivi delle forze armate. A seguirla a bordo tatami il tecnico Luca Ravanetti. Anche per Francesca, il titolo di vicecampionessa le vale il 2° Dan di cintura nera.

Due medaglie, quelle di Thomas e Francesca, che testimoniano la qualità del lavoro che si sta svolgendo nelle realtà sportive piacentine e che rafforzano la presenza del territorio ai vertici del judo nazionale.