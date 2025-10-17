Junior Calendasco, sempre più nell'orbita Cremonese
Il club rivierasco si occupa esclusivamente di gestione del vivaio
Redazione Online
|2 ore fa
Un nugolo di bambini agli ordini dei tecnici della Cremonese ma anche mamma e papà, al termine della seduta, ad ascoltare le indicazioni dei mister grigiorossi per sensibilizzare circa l'importanza di un corretto rapporta tra società di appartenenza, giocatori e famiglie. La Junior Calendasco intensifica il rapporto di collaborazione con la squadra della città del Torrazzo alla quale è affiliata da tempo e conferma la propria vocazione nella gestione del vivaio. Il club rivierasco conta solo su formazioni giovanili e attualmente sono 180 i tesserati complessivi. Domenica scorsa è andato in scena il Road to...GG Day, un progetto della Cremonese che coinvolge i club affiliati. Junior Calendasco che è sempre più inserita nell'orbita grigiorossa: negli ultimi tempi, sono stati una decina i baby lanciati e che ora indossano la maglia della realtà al di là del Po. Su LIbertà in edicola, l'intervista a Fabio Querin, responsabile del vivaio del Calendasco.