Juve in arrivo, i bianconeri piacentini in attesa
La squadra guidata per la prima volta da Spalletti sarà di scena domani allo Zini di Cremona
Paolo Borella
|2 ore fa
Primi tifosi juventini nei pressi dell'Hotel Roma dove, in serata, arriverà la Juventus al gran completo. I bianconeri, per la prima volta in stagione guidati da Luciano Spalletti che ha preso il posto dell'esonerato Igor Tudor, trascorreranno la notte nell'hotel di via Cittadella: domani, sabato 1° novembre, la Juve partirà con destinazione Cremona. Allo Zini infatti, andrà in scena il delicato match che vede i torinesi chiamati a bissare il successo scacciacrisi di mercoledì con l'Udinese. Una serata che sa tanto di amarcord e che riporta agli anni '90 quando la Juventus richiamava folle di tifosi piacentini per vedere da vicino Baggio, Del Piero o Zidane.