Karate Farnesiana da dieci in pagella in Slovenia

Il Karate Piacenza Farnesiana ha ottenuto un alto, brillante e prestigioso risultato conquistando una medaglia d’oro, tre d’argento e sei di bronzo alla competizione internazionale Open di Kranji (Slovenia) alla quale hanno preso parte Slovenia, Italia, Polonia, Croazia, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia e Slovacchia. Alcuni atleti piacentini hanno combattuto con i colori della squadra regionale Emilia Romagna Fijlkam riscuotendo un grande successo. A cominciare da Eva Dallavalle nella categoria Junior – 53kg ha trionfato, battendo per 4-0 in finale la campionessa del mondo WKF 2024, mentre nella categoria Under 21 – 55 kg si è "accontentata" del terzo posto. E poi Sofia Bouraya (Under 21, -61 kg) ha conquistato l'oro e il bronzo tra le Junior (– 59 kg). Terzo posto conquistato dopo cinque incontri entusiasmanti per Ginevra Livelli (Cadette – 61 kg), mentre Gaia Granelli ha chiuso seconda tra le Cadette a squadre.

Ottimi anche i risultati degli atleti piacentini che hanno combattuto con i colori del Karate Piacenza Farnesiana. Medaglia d’oro per Nicole Famà (Under 12, -34kg) che ha vinto tutti i tre incontri con ampio margine contro tre agguerrite atlete straniere. Secondo posto per Camilla Imberti sia nella categoria under 10 (+ 34 kg) e nella categoria Under 12 (-39 kg). Martina Stefanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria under 12 + 44 kg e la medaglia d’argento nella categoria superiore under 14 -52 kg. Grande risultato anche per Mia Vera che si è classificata al terzo posto tra le Under 14 (-42 kg) e al terzo posto nelle categorie Under 12 (-39 kg.), per Elia Vincenzo Famà medaglia di bronzo nella categoria under 14 (-40 kg) e per Ishaq Kouhaih medaglia di bronzo nella categoria under 12 (– 41 kg). Inoltre Aicha Kouhaih si è classificata al quinto posto nella categoria under 14 (-52 kg).

I prossimi impegni della nota squadra guidata dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni è il Campionato regionale Fijlkam Under 14 a Ferrara e i Campionati italiani Fijlkam dei Centri tecnici regionali che si terranno ad Urbino.