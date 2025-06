Karate Farnesiana, tredici medaglie al trofeo Ducato

Eccellenti risultati per il Karate Piacenza Farnesiana al trofeo Ducato di Parma Fijlkam (riservato alle categorie Under 12 e 14) che si è tenuto a San Secondo (Parma), al quale hanno preso parte le società dell’Emilia Romagna. Il team piacentino si è come al solito evidenziato nei risultati: medaglie d’oro per Martina Stefanelli, Ishaq Kouhaih, Youssef Roiumi, Mia Vera, Yahya Fellous, Nicole Famà, Camilla Imberti, Chiara Cammi; medaglia d’argento per Elena Vasic, Solidea Ballarin e Yasmin Cherif; medaglie di bronzo per Viola Ziliani e Mohamed Amine El Grombali (al loro esordio agonistico).

I prossimi impegni dei portacolori piacentini guidati dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni sono l’Open d’Austria Wkf a Salisburgo con la partecipazione di 16 nazioni e la Youth League Wkf di Porec (Croazia) con la partecipazione di 85 nazioni.