Kickboxing, tris di titoli italiani per la Yama Arashi

Tris di titoli nazionali per la Yama Arashi del direttore tecnico Gianfranco Rizzi al Campionato italiano Cadetti di kickboxing a Jesolo, con la palestra piacentina che ha festeggiato i successi nella rassegna riservata agli atleti e atlete dai 10 ai 12 anni (Young Cadets) e dai 13 ai 15 anni (Old Cadets) che abbiano già raggiunto il grado di cinture blu, marrone o nera. Un appuntamento importante non solo per i titoli nazionali in palio, ma anche perché i vincitori sono designati a vestire la maglia della squadra nazionale. Anche i secondi classificati hanno l'opportunità di indossare la casacca azzurra entrando in seconda squadra nazionale.

A portare a Piacenza i titoli italiani Old Cadets nel Point Fight sono stati Matilde Cutaia (al limite dei 50 chilogrammi), Alex Favaretto (-52 chilogrammi) e Layla El Hayek nella categoria al di sotto dei 65 chilogrammi. Tre anche gli argenti nella stessa specialità di categoria con Gaia Pappaterra (-65 chilogrammi), Carlo Taglia (-69 chilogrammi) e Sofia Rossi (+65 chilogrammi), mentre nei -57 chilogrammi bronzo per Nicolò Guarnieri. Layla El Hayek ha conquistato anche due argenti nelle specialità Kick Light e Light Contact.