Kings League, i Boomers di bomber Cacia mercoledì in campo a Quarto

Bis piacentino per la Kings League: dopo l’amichevole di gennaio contro gli Underdogs, i Boomers torneranno sul territorio della nostra provincia mercoledì sera, a Quarto, per un test contro una rappresentativa di dilettanti bresciani.

Allenamento dalle 19, poi dalle 20 la sfida con le regole particolari di questo nuovo campionato che ha raccolto migliaia di appassionati in questi mesi. La squadra in cui gioca anche lo storico bomber del Piacenza, Daniele Cacia, ha nel frattempo raggiunto i playoff e sabato 10 maggio contro gli Stallions si giocherà l’accesso alle semifinali e al Mondiale francese di giugno.

Fra gli altri ex biancorossi, aveva iniziato la stagione come allenatore Dario Marcolin, che ha poi dovuto salutare per impegni personali lasciando il posto a Gabriele Canella e Simone Della Rocca, mentre il preparatore dei portieri è Valerio Fiori. Il team manager Christian Tirapelle è invece il coordinatore della squadra del presidente Fedez.