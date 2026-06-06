Ko nella final four, sfuma il sogno Serie B dell'Essegì Borgonovo

Pronostico sovvertito e, dopo le due vittorie in regular season, l'Essegì Basket Borgonovo ha ceduto nell'ultimo appuntamento della stagione del basket di Serie C femminile: a Piumazza, nel Modenese, il Monte San Pietro ha piegato le valtidonesi per 63-59, conquistando così uno dei due posti per la Serie B. Grossi rimpianti e tante lacrime al termine di un match che le rossblù hanno condotto per larghi tratti, con le bolognesi sempre a distanza ridottissima. Nell'ultimo periodo, il crollo delle percentuali piacentine e un mortifero break da 8-1 che ha mandato a monte la festa per le borgonovesi, seguite nella frazione di Castelfranco Emilia da un centinaio di tifosi.

ESSEGÌ BORGONOVO: Mambretti 4, Carbonella 10, Sambou 14, Labo’ 11, Cremona 20, Gennari, Maggi, Dos Reis, Praderio. N.e. Malon, Besson, Gulino. All. Debora Bollati.

LA FOTOGALLERY DI SIMONE BALDRIGHI