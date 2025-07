Kolgecaj ufficiale al Piace, il Fiorenzuola prende Dallagiovanna

Il Piacenza Calcio ha ufficializzato l'arrivo del portiere Leonard Kolgecaj. «Il calciatore albanese classe 2008, arrivato a titolo definitivo dal Brescia Calcio, ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori biancorossi per due stagioni con opzione. Si tratta di un importante investimento in ottica futura per il club emiliano: Leonard, infatti, oltre ad avere esordito sotto età nella Primavera del Brescia Calcio, vanta diverse presenze nelle squadre giovanili della Nazionale albanese», ha commentato in una nota il club biancorosso.

Il Fiorenzuola ha, invece, comunicato l’acquisito a titolo definitivo di Filippo Dellagiovanna, difensore mancino classe 2004, proveniente dall’Offanenghese, formazione militante nel campionato di Eccellenza lombardia.

«Giocatore di prospettiva - spiega la società rossonera - Dellagiovanna si è messo in luce nella scorsa stagione per le sue doti tecniche, l’efficacia nei duelli e la capacità di impostare l’azione da dietro con il piede sinistro, qualità sempre più richieste nel calcio moderno. Con questo innesto, il club rossonero rafforza ulteriormente il pacchetto difensivo puntando su un giovane che ha già dimostrato personalità e maturità sul campo»