La Bakery Basket festeggia la salvezza diretta

Con una grande prestazione, davanti a dei tifosi che definire meravigliosi è poco, all'ultima giornata del campionato e in pieno tripudio. È così che la Bakery Basket ha conquistato la matematica salvezza diretta nella Serie B nazionale, un traguardo che a un certo punto della stagione sembrava quasi insperato e che alla fine è arrivato nel modo più bello possibile. Servivano alcuni incastri indispensabili al fotofinish del girone, Bakery e Crema si giocavano l'ultimo posto disponibile per restare in Serie B ed evitare le forche dei playout appaiate a quota 26 punti (come Desio, dietro ai biancorossi però in un'ipotetica classifica avulsa), per cui i biancorossi erano praticamente costretti a battere Fidenza e a sperare in un passo falso dei rivali a Mestre.

Impresa ardua, invece il copione recitato dai ragazzi di coach Salvemini è stato da Oscar: la differenza di punti in classifica non si vede mai in campo, Perin e compagni aggrediscono i malcapitati ospiti e conducono nel punteggio dall'inizio alla fine salvo qualche frangente di difficoltà. La dimostrazione lampante sono i sei giocatori mandati in doppia cifra, altro dato di squadra che rende la domenica biancorossa ancora più indimenticabile nel segno di un gruppo che non ha mai mollato. 81-69 il punteggio finale, a Mestre arriva infine il definitivo 86-76 che condanna Crema e mantiene la Bakery nella Serie cadetta.

La più commossa è la presidente Caterina Zanardi, in lacrime per il bellissimo spettacolo. «Salvarsi così è ancora più bello – ammette – soprattutto perché non ci speravamo, serviva una combinazione astrale con Crema ed è successa, io non credo nella fortuna, ma mi piace pensare che forse qualcuno da lassù ci ha guardato...A questo punto mi spiace anche che la stagione sia finita perché questi ragazzi sono stati grandissimi».

Il fotoservizio di Angela Petrarelli