La Bakery giocherà la Serie B Nazionale, triennale a Salvemini

La fase di riflessione è terminata e la decisione è presa, scongiurando soluzioni alternative o declassamenti volontari. Dopo la salvezza diretta conquistata anche quest’anno (l’anno precedente erano arrivati addirittura i play off), la Bakery Basket sarà al via anche del prossimo campionato di Serie B Nazionale, dove sarà una delle due rappresentanti nostrane insieme all’Assigeco (retrocessa dall’A2), mentre i Fiorenzuola Bees sono scesi in serie B Interregionale.

La società biancorossa guidata da Caterina Zanardi disputerà regolarmente il campionato a cui ha diritto, dopo che la presidentessa recentemente aveva paventato anche ipotesi alternative. Avanti tutta, dunque, difendendo la terza serie nazionale, anche se all’orizzonte c’è un progetto rinnovato e che presenterà diverse novità.

Chi non cambia, invece, è il timoniere: coach Giorgio Salvemini è confermato sulla panchina della Bakery, con un accordo triennale che dà ampio respiro ai programmi e certifica ancora una volta concretamente la massima fiducia nell’allenatore abruzzese, a maggior ragione quando si tratta di far crescere giovani.

Tutto questo diventerà ufficiale mercoledì prossimo in una conferenza stampa.