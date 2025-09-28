La Bakery si arrende a Montecatini, i Bees devono alzare bandiera bianca a Orzinuovi. Nulla da fare per le due piacentine del basket Serie B nazionale impegnate in trasferta (Assigeco giornata di riposo).

Dieci minuti la Bakery li fa da Dio, ma il problema sono i restanti 30’, quelli che determinano in modo piuttosto netto e senza fronzoli il successo della Fabo Herons Montecatini, che si conferma bella calda in quest’avvio di stagione e non fa sconti alla giovane compagine di Salvemini. Che esce battuta dal campo per la seconda volta in stagione (ma con Orzinuovi, come tutti ormai sanno, è arrivata la vittoria a tavolino), seppur qualche indicazione è arrivata dalla trasferta del “PalaTagliate” di Lucca, la casa (provvisoria, chissà quanto ancora) degli uomini di Barsot.

Prima sconfitta esterna della stagione per i Fiorenzuola Bees, che nel primo viaggio lontano dal PalArquato incontrano il semaforo rosso al PalaBertocchi di Orzinuovi al cospetto della Logiman, vittoriosa con il punteggio di 89-74, con capitan Riccardo Bottioni fermato in panchina da un problema fisico