La Bakery si spegne sul più bello, vince Vicenza

Niente da fare per Bakery Piacenza sul campo di S4 Energia Vicenza. Nel turno infrasettimanale di Serie B Nazionale, la squadra di coach Giorgio Salvemini esce sconfitta in trasferta per 92-66, anche se il grande divario matura soprattutto nella seconda parte del quarto quarto, periodo da 26-6 di parziale.

Nei primi tre quarti, la Bakery se la gioca alla pari e arriva fino al vantaggio di 6 lunghezze a fine terzo quarto (60-54), prima del dominio vicentino nel finale.

La cronaca della gara

Subito nel vivo la partita, con Ricci a guidare i biancorossi nel testa a testa iniziale, anche a causa dell’assenza di Dore, in panchina ma non sceso in campo per l’infortunio alla caviglia rimediato contro Capo d’Orlando. La tripla di Borriello vale il pareggio a quota 14, poi è lo scatto vicentino a portare avanti i padroni di casa senza troppe risposte negli ultimi minuti: a fine primo quarto, Vicenza avanti 27-17.

Reazione diversa all’inizio del secondo periodo, anche grazie alle ottime percentuali da dietro l’arco: la bomba di Bocconcelli vale il -4, i canestri di forza di Morvillo tengono a contatto la Bakery sul 31-27. Si fanno sentire anche Korlatovic, che stoppa Vanin, e Giannone dalla media distanza. Ancora Bocconcelli, con i tiri liberi allo scadere, porta il punteggio sul 44-44 dopo 20’.

Equilibrio confermato dopo l’intervallo ed è di nuovo Morvillo a firmare l’ennesimo pari (49-49). Abba risponde agli assalti dei vicentini, prima dello show di Giannone: sette punti in tre minuti che valgono il sorpasso fino al +6 piacentino, 54-60. Maragoni da tre rimette a pari Vicenza, aprendo al 12-0 veneto per chiudere avanti il terzo quarto 66-60.

Vicenza continua a tirare bene da fuori anche a inizio quarto quarto, quando si rimette avanti di dieci punti come nella prima parte di gara (72-62). Da quel momento in poi, quasi un assolo della squadra di Ghirelli che prende il largo negli ultimi minuti della gara e chiude il discorso con un maxi parziale che non lascia scampo ai biancorossi. La gara si chiude 92-66.

Bakery Piacenza che tornerà in campo domenica, alle ore 18, per sfidare SAE Scientifica-Soevis Legnano al PalaBakery.

Il tabellino

S4 Energia Vicenza-Bakery Basket Piacenza 92-66 (27-17, 44-44, 66-60)

S4 Energia Vicenza: Gasparin 11, Marangoni 16, Preti 13, Vanin 13, Beretta 6, Marchet, Carr 10, Da Campo 11, Mazzuoccolo 2, Pisano 10, Cecchin, Belmonte N.e. All. Ghirelli.

Bakery Basket Piacenza: Borriello 3, Giannone 17, Bocconcelli 13, Ricci 17, Abba 8, Morvillo 8, Beccari, Korlatovic, Banella, Scardoni, Dore N.e, Ferrari N.e. All. Salvemini.