La Borgonovese super-campione Under 15

Il braccio di ferro tra le corazzate dei Giovanissimi lo vince la Borgonovese. Il 2-0 firmato da Balla e Bianchi nella finalissima di ieri vale dunque il titolo provinciale Under 15 per i ragazzi di mister Mauro Campagnia, che può soltanto fare i complimenti ai suoi per come hanno saputo regolare l'Alsenese. Alla vigilia sembrava una partita dal pronostico incerto, con la Borgonovese che aveva dominato il girone A perdendo una sola gara, ma ancora meglio avevano fatto i rivali di Alseno vincendole tutte nel girone B. Invece quello che si è visto dagli spalti del campo "Ramponi” di Rivergaro, "abbellito” per l'occasione dai 300 tifosi che hanno regalato uno splendido colpo d'occhio, è stato un 2-0 piuttosto netto e più di quanto non dica il risultato finale. La Borgonovese è sembrata più in palla fin dai primi minuti, guidata da un Balla che si è caricato il gruppo sulle spalle vestendo i panni del leader tecnico e lasciando pochi spazi in difesa. L'Alsenese ci ha provato e merita l'onore delle armi, ma il 2-0 di Bianchi ha di fatto sancito il giusto divario e mandato così il titolo di campione provinciale in quel di Borgonovo.