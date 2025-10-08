La Borgonovese vince il super-derby di Coppa

Mercoledì di Coppa per la Prima categoria, con gara secca per definire il passaggio del turno ai Sedicesimi di finale.

Un gol di Ettore Sartori al 66’ ha deciso il super derby della Valtidone tra Borgonovese e Pianellese. Il classe 2004 ha chiuso con un preciso sinistro dal limite una pregevole azione della squadra di mister Ugo Caragnano, iniziata da Fornaciari e rifinita da Squintani. Pianellese che avrebbe meritato il pari, ma ha sbattuto contro le parate di Buzzoni.

Perde in casa, invece, l’altra capolista di campionato: la Sarmatese cede allo Ziano per 1-3, grigiorossi in gol con Cassinelli e la doppietta di Bernini, Ghelfi per i locali.

Un rigore di Jacopo Fumagalli al 37’ del secondo tempo ha, invece, deciso Lugagnanese-Alsenese, mentre il San Lazzaro si è arreso 5-4 ai calci di rigore in casa contro il Fidenza.