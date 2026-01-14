La Calypso fa il pieno di medaglie

Sono ben 17 le medaglie conquistate dai 12 atleti della Calypso al 6° trofeo Bizantino, gara di nuoto pinnato che si è svolta a Ravenna in vasca da 50 metri.

I piacentini hanno vinto 9 ori, 5 argenti e 3 bronzi, collezionando ottimi risultati cronometrici.

Sugli scudi Bice Cavallini (due primi posti nei 200 e 400 velosub e 2 primati personali), Christel Chiapponi (4 medaglie d’oro nella terza categoria con i rispettivi personali, tempi di gran valore) e Matilde Grana che ha vinto una medaglia d’argento nei 50 pinne ed una di bronzo nei 100 di 3° categoria. Ottime prestazioni anche di Pietro Zanelli (classe 2012, oro nei 1500 monopinna e bronzo nei 50 monopinna under 18 ottenendo i tempi limite per la partecipazione agli italiani assoluti nei 1500, 800 e 100), Andrea Capellini (classe 2011 che ha conquistato 2 medaglie d’argento nei 1500 e 200 monopinna under 18 staccando il tempo limite per gli assoluti anche nei 200 monopinna e 50 apnea), Enrico Zangrandi (bronzo nei 50 pinne assoluti e personale nei 50 apnea), Samuele Fantoni (classe 2010 che ha conquistato 2 medaglie d’oro nei 50 e 100 pinne under 18 con il personale nei 50 che lo proietta fra i migliori specialisti) e Alessandro Vedovelli, che ha fatto registrare tempi eccellenti con primati personali che confermano la sua crescita costante in tutte le gare a cui ha disputato, vincendo anche un ottimo argento nei 100 pinne assoluti.

Gli atleti della Calypso si sono distinti infine anche nelle staffette conquistando un’ottima medaglia d’argento nella 4x100 pinne mista composta da Enrico Zangrandi, Christel Chiapponi, Alessandro Vedovelli e Matilde Grana. Dominio anche per la 4x100 monopinna mista, purtroppo squalificata per un cambio irregolare. Bene. infine. Mattia Bazzoni, Matilde Basiola, Lorenzo Rizzi (che ha staccato il tempo limite per la partecipazione agli Italiani nei 50 pinne) e Giacomo Adami, che ha ottenuto il pass per gli Italiani nei 50 e 100 pinne.