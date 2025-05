La Calypso nuota tra le medaglie in acque libere

La Calypso Piacenza va a segno anche nel fondo. Il nuoto pinnato in primavera ritorna dove è nato, nelle acque libere, ed è proprio nel lago Standiana di Mirabilandia (Ravenna) che si è svolta la prima prova di Coppa Italia di fondo di nuoto pinnato. La società piacentina ha schierato due atleti agonisti e un master che hanno ottenuto risultati prestigiosi. Tra i giovani, Andrea Capellini (classe 2011) ha conquistato la medaglia d’oro nei 1000 monopinna di 2° categoria confezionando una buona prestazione alla prima gara in acque libere con la monopinna, servita anche a prendere confidenza con le traiettorie da seguire. Bene anche Alessandro Vedovelli (classe 2007), che ha vinto la medaglia d’argento nei 3000 pinne juniores al termina di una gara coraggiosa. Nei master l’atleta della categoria M55 Stefano Bazzani ha invece chiuso al terzo posto di categoria con una gara caparbia. «Siamo molto soddisfatti dei nostri atleti – il commento del tecnico Jonathan Alario – allenandoci sempre in vasca da 25 non è facile impostare le gare di fondo, ma i ragazzi con la passione e la grinta riescono sempre a tirare fuori prestazioni importanti. Dalle prossime gare di fondo schiereremo più atleti per arrivare agli Italiani nella miglior forma possibile».