Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

La consapevolezza di Scotti: «Posso competere a livello mondiale»

L'atleta, piacentino d'adozione, fresco di record italiano sui 400 metri: «Voglio tornare dagli Europei del 2026 con tre medaglie»

Paolo Borella
|41 minuti fa
Edoardo Scotti in pista ai Mondiali di Tokyo ©Foto Grana-Fidal
Edoardo Scotti in pista ai Mondiali di Tokyo ©Foto Grana-Fidal
1 MIN DI LETTURA
Edoardo Scotti è tornato a Castell’Arquato dai Mondiali di atletica di Tokyo senza l’auspicato passaggio in finale, ma con un nuovo record italiano nei 400 metri che apre a prospettive interessanti quanto inattese. Il velocista classe 2000, originario di Lodi, ma da ormai 10 anni ben radicato in Valdarda, è diventato il miglior interprete azzurro di sempre sul giro di pista con 44"45.
E ora vola alto, senza nascondersi: «Sono ritornato dal Giappone con una consapevolezza diversa – racconta Scotti a Libertà – ora so che posso competere anche sul piano mondiale. Agli Europei di Roma ho raccolto due argenti con le staffette, ai prossimi a Birmingham nel 2026 l’obiettivo è rientrare con tre medaglie. Se starò bene, potrò giocarmela anche nella gara individuale».
In maglia azzurra con l’altro piacentino Andrea Dallavalle, fresco argento nel salto triplo proprio ai Mondiali e amico di lunga data di Scotti: «Ho sempre avuto grandi aspettative su Andrea, perché fin dalle giovanili era un talento pazzesco. Se trova continuità, nessuno lo schioda dall’élite mondiale».
Leggi l'intervista completa

Gli articoli più letti della settimana