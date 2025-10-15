La consapevolezza di Scotti: «Posso competere a livello mondiale»

Edoardo Scotti è tornato a Castell’Arquato dai Mondiali di atletica di Tokyo senza l’auspicato passaggio in finale, ma con un nuovo record italiano nei 400 metri che apre a prospettive interessanti quanto inattese. Il velocista classe 2000, originario di Lodi, ma da ormai 10 anni ben radicato in Valdarda, è diventato il miglior interprete azzurro di sempre sul giro di pista con 44"45.

E ora vola alto, senza nascondersi: «Sono ritornato dal Giappone con una consapevolezza diversa – racconta Scotti a Libertà – ora so che posso competere anche sul piano mondiale. Agli Europei di Roma ho raccolto due argenti con le staffette, ai prossimi a Birmingham nel 2026 l’obiettivo è rientrare con tre medaglie. Se starò bene, potrò giocarmela anche nella gara individuale».

In maglia azzurra con l’altro piacentino Andrea Dallavalle, fresco argento nel salto triplo proprio ai Mondiali e amico di lunga data di Scotti: «Ho sempre avuto grandi aspettative su Andrea, perché fin dalle giovanili era un talento pazzesco. Se trova continuità, nessuno lo schioda dall’élite mondiale».