La doppia sfida di Araldi: «Anno fondamentale per me e il Fiorenzuola»

Il sogno di diventare calciatore abbandonato presto, una carriera corta che subito ha lasciato spazio alla panchina, un colpo di fulmine che rappresenta il presente e il futuro.

Se si dovesse sintetizzare Nicolò Araldi basandosi sulla lunga intervista che ha aperto la seconda puntata stagionale di Zona Calcio Estate su Telelibertà, basterebbero tre aggettivi: serio, preparato e determinato.

Il neo mister del Fiorenzuola, approdato in Prima squadra dopo una lunga trafila tra le giovanili rossonere culminata con la finale scudetto persa con la Juniores nazionale, ha le idee chiare sul futuro suo e della squadra: «Sarà una stagione fondamentale per me e per la società - ha detto rispondendo a Michele Rancati - il Fiorenzuola non c’entra nulla con l’Eccellenza, per storia e organizzazione. Purtroppo gli ultimi due anni e le relative retrocessioni hanno portato un po’ di tristezza nell’ambiente, starà a noi lavorare per sistemare la situazione. Il campionato sarà molto duro, siamo consapevoli di essere in un piazza esigente, ma in cui si può fare calcio serenamente. Ovviamente se arriveranno i risultati positivi che auspichiamo, sarà un buon riscontro anche personale per me, al primo anno tra i grandi».

Nella seconda parte del programma, linea dalla piscina di Borgonovo al Poliambulatorio Gymed, dove i trainer Paolo Beghi e Andra Voda hanno mostrato alcuni esercizi utili per mantenersi in forma anche in estate.

Zona Calcio Estate torna ogni lunedì alle 20.30 su Telelibertà, le puntate sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it.