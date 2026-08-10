La Ferrari del mare può volare sull’acqua. Il piacentino Voltolini sfida i grandi oceani

Se non lo vedete gigante di quasi due metri mentre sprigiona energia e governa le vele su barche da gran premio, vi può capitare di incontrarlo in sella alla bici, sulla quale sale ogni giorno.

Enrico Voltolini, 39 anni, ha aggiunto un altro tassello alla sua già notevolissima carriera di velista, diventando Project leader del top di gamma: “Ferrari Hypersail”, la creatura legata alla Casa di Maranello, una scatola tecnologica lunga 30 metri e larga 20, capace di volare sull’acqua a 100 km/h, che si sta perfezionando nei pressi di Pisa e si appresta a sfidare tutti i primati oceanici.

Enrico ha iniziato il progetto a fianco di un mostro sacro come Giovanni Soldini, ora ne è diventato responsabile assoluto: perché è velista d’élite e perché ha una laurea in ingegneria nautica che gli consente di affrontare le sfide costruttive. Sa cantare e portare la croce, un concentrato semplicemente vincente.