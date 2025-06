La Folgore punta su un trio di "vecchi leoni"

Più di due secoli di esperienza per la Folgore di patron Speroni, che per il rilancio della gloriosa società rossonera dell’Infrangibile, ha puntato su un trio di apprezzati ex allenatori. Sono Massimo Rossi, 71 anni, buona parte dei quali trascorsi sui campi di calcio prima come mezzala e poi come allenatore (è stato fondatore della U.S. Alberoni e poi in panchina con Turris, Garibaldina, San Giuseppe, Travo, San Nicolò, Libertas, San Giorgio e Podenzano); “Cecco” Franchini, 75 anni (apprezzato centravanti e dopo il ritiro tecnico di San Giorgio, Pro Piacenza, San Nicolò, Gragnano, Rottofreno, Agazzano, Farnesiana e Gerbido prima di lavorare per quasi 12 anni al fianco del compianto selezionatore e suo grande amico Mario Lovattini con le rappresentative di Piacenza); e Claudio Zanchin, 71 anni, anche lui veterano della panchina con Mortizza, San Giuseppe, Turris, Rottofreno, Cadeo, Sarmato, Travo, San Giorgio, Gerbidi, Valnure, San Nicolò, e Rivergaro. Clicca qui per il servizio completo con le interviste ai protagonisti