La Gas Sales a Trento si arrende solo al tie break

Impresa sfiorata per la Gas Sales Bluenergy, che ieri sera a Trento avrebbe potuto interrompere l'imbattibilità casalinga dei campioni d'Italia (ora alla 25 vittoria consecutiva) nella partita conclusiva del girone d'andata. Dopo più di due ore di gioco, Piacenza subisce al tie-break la sua prima battuta d'arresto dopo 6 gare vincenti tra Superlega e Europa. Lo fa tuttavia mostrando un gioco compatto, potente e ben rodato. La dimostrazione di tutta la qualità biancorossa arriva soprattutto nel terzo parziale, dove chiude i conti con dieci punti di vantaggio sui padroni di casa (25-15). Ma la storica rivalità di questi due club racconta di una squadra (ora sulla vetta della Superlega) con cui diventa spesso letale abbassare la guardia; così da un vantaggio di due parziali biancorossi, contro uno dei gialloblù, la partita cambia volto, capitolando al quinto set in favore dei trentini.

Itas Trentino 3

Gas Sales 2

(22-25, 25-19, 15-25, 25-21, 15-9)

Itas Trentino: Ramon 14, Flavio 8, Faure 7, Michieletto 19, Bartha Bela 9, Sbertoli 4, Laurenzano (L), Gabi Garcia 8, Acquarone. Ne: Bristot, Pesaresi, Giani, Sandu (L), Torwie. All. Mendez.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro, Mandiraci 17, Galassi 15, Bovolenta 16, Gutierrez 20, Comparoni 8, Pace (L), Leon 3, Travica, Bergmann 3, Seddik. Ne: Simon, Andringa, Loreti (L). All. Boninfante.