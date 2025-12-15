La Gas Sales Bluenergy brilla anche nel sitting volley

Si è svolto ieri al Palabanca di Piacenza il primo concentramento del campionato italiano maschile di Serie A1 di sitting volley, con la squadra Gas Sales Bluenergy Sitting Volley che è scesa in campo per il proprio esordio nella competizione nazionale, dopo aver già affrontato i primi impegni stagionali. La formazione biancorossa, infatti, il 6 e 7 dicembre aveva preso parte alle Finali di Coppa Italia, chiudendo la competizione al terzo posto.

Nel concentramento di ieri la squadra ha affrontato al mattino l’AD Astra Sesto San Giovanni in una sfida lunga ed equilibrata, conclusasi soltanto al tie-break a favore della formazione lombarda.

Nel pomeriggio è poi arrivata la sfida contro la SV 2001 Garlasco, vinta con autorità e orgoglio dalla squadra piacentina.

Due gare combattute e di grande intensità che hanno messo in luce carattere, determinazione e spirito di squadra, confermando la crescita del gruppo.

Risultati delle partite della giornata: AD Astra Sesto San Giovanni – Gas Sales Bluenergy Sitting Volley Vittoria AD Astra Sesto San Giovanni per 3-2 (16-25, 28-26, 36-34, 22-25, 15-12) Diasorin Fenera Chieri – SV 2001 Garlasco Vittoria SV 2001 Garlasco per 3-0 (25-16, 25-17, 27-25) Diasorin Fenera Chieri – AD Astra Sesto San Giovanni Vittoria AD Astra Sesto San Giovanni per 3-0 (25-10, 25-12, 25-10) SV 2001 Garlasco – Gas Sales Bluenergy Sitting Volley Vittoria Gas Sales Bluenergy Sitting Volley per 3-0 (25-23, 25-20, 25-12).

Il prossimo impegno di Gas Sales Bluenergy Sitting Volley sarà di carattere internazionale: il 17 e 18 gennaio 2026 la formazione biancorossa sarà impegnata a Nantes (Francia) nella Silver EuroLeague.

Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è una squadra nata recentemente grazie alla collaborazione tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Giocoparma e Volley Club Cesena, con l’obiettivo di promuovere lo sport paralimpico e i valori di inclusione, partecipazione e condivisione.