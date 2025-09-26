La Gas Sales oggi sfida l'ambiziosa Brescia

Continua la marcia di avvicinamento alla Superlega per la Gas Sales Bluenergy. Oggi al Palabanca a partire dalle 17.30 la formazione biancorossa affronterà in amichevole Brescia, ambiziosa squadra di Serie A2. Piacenza torna in campo dopo l’intenso confronto pre-stagionale con Modena, vinto sabato al tie-break, al termine di una maratona di oltre due ore.

Per coach Dante Boninfante si tratta di un nuovo banco di prova per testare soluzioni tattiche e migliorare l’intesa di squadra, in una fase ancora segnata dalle assenze dei nazionali impegnati ai Mondiali nelle Filippine. Oggi saranno regolarmente in campo Paolo Porro e Dragan Travica in regia, Alessandro Bovolenta e Henri Leon in posto 2, Robbert Andringa in diagonale, Francesco Comparoni e Joris Seddik al centro e Luca Loreti nel ruolo di libero.

Il match sarà anche un’occasione speciale per i tifosi, che potranno assistere gratuitamente alla gara e accogliere due volti importanti per il roster della stagione in partenza: la banda José Miguel Gutierrez e il centrale Robertlandy Simon, appena rientrati dai Mondiali dopo l’eliminazione agli ottavi. Atteso nel fine settimana anche l’arrivo dello schiacciatore Lukas Bergmann, mentre Sebastiano Sani, schiacciatore italo-americano aggregato per le prime due amichevoli contro Modena, ha salutato la squadra facendo ritorno negli Stati Uniti. Un appuntamento utile a tastare lo stato di forma della squadra e a riassaporare il clima del palazzetto in vista della nuova stagione, al via il prossimo 20 ottobre.

Coppa Cev, ipotesi Cagliari

Sarà con ogni probabilità Cagliari, e non Piacenza, a fare da cornice alla prima uscita stagionale in Europa per la Gas Sales Bluenergy. Il debutto in Coppa Cev, in programma tra il 9 e l’11 dicembre e guadagnato la scorsa stagione grazie al quarto posto nei playoff di Superlega, potrebbe essere giocato infatti al PalaPirastu di Cagliari. La decisione è in fase di valutazione con la federazione, ma la società spiega che nulla è ancora definito. «La proposta è arrivata e la stiamo prendendo in considerazione – spiega Mussa Dakal, Marketing manager della Gas Sales– in ogni caso, si tratterebbe di una decisione limitata a questa sola partita. Le eventuali successive gare europee verranno regolarmente disputate al Palabanca».

L’avversario però non è ancora stato definito: i biancorossi affronteranno la vincente della sfida tra i cechi dello Jihostroj Ceske Budejovice e la perdente del primo turno di Champions League tra i macedoni dello Strumica e i rumeni della Dinamo Bucarest.

Nazionali ai Mondiali

Continua il sogno mondiale per Gianluca Galassi e Domenico Pace, che con la Nazionale italiana hanno conquistato l’accesso alla semifinale. Dopo aver superato l’Argentina agli ottavi per 3-0, gli azzurri hanno battuto il Belgio nei quarti ancora con un secco 3-0, prendendosi la rivincita rispetto alla sconfitta patita nella fase eliminatoria. Ora li attende un’avversaria di altissimo livello: domani affronteranno la Polonia, che ha superato la Turchia con lo stesso risultato. Si chiude invece il percorso mondiale dello schiacciatore biancorosso Efe Mandiraci, eliminato con la Turchia proprio ai quarti ma attesissimo a Piacenza da società e tifosi.