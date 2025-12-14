La grande festa del Pattinaggio Artistico Piacenza. FOTO

Un centinaio di bambine sui pattini a rotelle ieri pomeriggio al Polisportivo “Franzanti” hanno disegnato allegre coreografie ritmate dalle canzoni più popolari (e inevitabilmente ballabili) di Raffaella Carrà. Il saggio di fine anno dell’Asd Pattinaggio Artistico Piacenza non ha alcuna connotazione agonistica. E soltanto un’allegra e coinvolgente festa di commiato stagionale di tutti gli atleti di questa associazione sportiva dilettantistica nata nel 2021 e specializzata nell’insegnamento e nella promozione del pattinaggio artistico a rotelle ai bambini (a partire dai 4 anni) e a ragazzi di ogni livello, dal principiante all’atleta agonista. Davanti a un folto e chiassoso pubblico di genitori, nonni, fratelli, sorelle e amici, su un grande spazio-palcoscenico delimitato da colorati pacchi natalizi. Costumi variopinti, movimenti che già dalla tenera età rivelano grandi abilità tecniche e artistiche. In scena quasi tutti gli oltre cento tesserati della società, divisi per età e categorie, partendo dai “debuttanti”, per passare poi agli “avanzati” e agli “agonisti”, con le esibizioni singole di Noa Zoppetti e soprattutto della coppia formata dal piacentino Alessandro Bozzini e dalla pisana Gloria Di Bella, fresca di secondo posto ai Campionati Europei.

LA FOTOGALLERY DELLA GIORNATA DI ANGELA PETRARELLI