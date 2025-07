La Lugagnanese si presenta: «Prima la salvezza, poi chissà...»

La conferma degli innesti di Alex Albastroiu (gradito ritorno) e del bomber argentino Matias Araut, ex Baraccaluga, a caratterizzare l’atto del preraduno in casa Lugagnanese, dove si guarda con misurata fiducia alla prossima avventura in Prima categoria. In verità l’organico sembra attrezzato a dovere per recitare una parte importante, ma l’altalenante condotta della scorsa stagione, chiusa a ridosso dell’area playout, induce il club al basso profilo in sede di previsioni. La linea di pensiero del massimo dirigente, Umberto Livardi è peraltro coerente rispetto al passato. «Continuo a ritenere prioritario l’obiettivo della salvezza – sostiene il presidente valdardese – e se poi ci riesce qualcosa di più tanto di guadagnato. Abbiamo nel frattempo voltato pagina sul piano tecnico e crediamo che il nuovo allenatore saprà stimolare a dovere il gruppo squadra, traendo il massimo da ognuno dei componenti la rosa». Il nuovo corso tecnico, già ben affiatato dalla parentesi allo Sporting, risponde ai nomi del diesse Salvatore Russo e mister Paolo Fermi, nonché al suo vice Marco Maggi. Fissata per il 18 agosto la data del raduno.

L’organico biancazzurro

Portieri: Matteo D’Apolito (98, conf), Tommaso Bersani (05, conf).

Difensori: Alessandro Freddi (03, conf), Daniele Jesini (05, conf), Vane Tasevski (01, Sarmatese), Thomas Rivioli (06, dalla juniores), Andrea Maggi (99, conf), Nicholas Maggi (01, dal Drago), Andrea Silva (05, dalla juniores), Rida Messouab (06, conf), Lorenzo Libreri (99, conf), Alex Albastroiu (02, ripresa attività).

Centrocampisti: Emanuele Borriello (93, conf), Luca Bellocchi (05, dalla Virtus), Lorenzo Ratti (95, conf), Alessandro Renzi (05, conf), Matteo Bianchi (01, dal Busseto), Nicolò Negrello (00, dallo Sp.Fiorenzuola), Riccardo Solari (06, dalla juniores), Luca Veneziani (98, conf), Luca Visoni (98, conf).

Attaccanti: Andrea Campana (97, conf), Davide Pietropaolo (03, conf), Alessandro Di Natale (06, conf), Matias Jorge Araut (92, dal Baraccaluga).

Organigramma società

Presidente: Umberto Livardi

Vice pres: Vincenzo Trombetta

Dg: Romano Leppini

Diesse: Salvatore Russo

Team manager: Marco Barani

Tesoriere: Alessandro Brusamonti

Segretario: Stefano Feccia

Consiglieri: Claudio Gaggioli, Monica Salvi, Pala Carini

Social media manager: Alex Asioli

Staff tecnico

Allenatore: Paolo Fermi

Vice all: Marco Maggi

Pr.atl: Fabio Frazzi

Pr.portieri: Alide Santi

Dt: Gianmaria Vincini

Resp.sett.giov.le: Antonio Tartaro