La lunga estate di sport esalta Groppallo e la Valnure

Quella che non si è ancora conclusa è stata un’estate da ricordare per Groppallo, che ha fatto registrare un afflusso record di turisti, villeggianti ed emigranti francesi tornati nella casa di genitori e nonni.

Merito delle tante iniziative organizzate in particolare dalla Pro Loco (domenica torna la tradizionale Festa dei trattori), ma anche dello sport.

La frazione di Farini, infatti, è diventata il punto di riferimento pomeridiano per decine di giovani e tantissime famiglie, attirati a quasi mille metri d’altitudine da una serie di tornei di varie discipline organizzata al centro sportivo alle porte del paese, da quest’anno denominato il “Campone” dalla nuova gestione (affidata tramite bando dal Comune di Farini alla famiglia Devizzi).

Dal calciobalilla al ping-pong, dal beach volley al tennis, passando ovviamente per l’immancabile calcio. Con un occhio particolare per i più piccoli, che sono stati coinvolti anche nei giochi di una volta, come corse nei sacchi, “uovo e cucchiaio” e trattorini a pedali.



Il calcio, grazie anche alla sistemazione del campo da gioco, ha visto addirittura la disputa di tre tornei in pochi giorni, nella settimana di Ferragosto.

Il tradizionale memorial Mauro Segalini ha visto la vittoria della squadra di Farini, che superato in finale quella di Unghia.

Sei, invece, le squadre che si sono sfidate nel torneo di calcio a 7: in questo caso gli Amatori Farini hanno battuto in finale i giovani di Groppallo, tutti ragazzi under 18 che hanno dato filo da torcere agli adulti.

Infine, lo riuscitissimo e divertentissimo torneo a 9 per Under 13: un quadrangolare che ha coinvolto una cinquantina di bambini e le loro famiglie. In finale, baby calciatori di Ferriere hanno superato i coetanei di Farini, conquelli di Boccolo-Groppallo terzi e il Montereggio quarto.

Altrettanto agguerriti i tornei di tennis, sul rinnovato campo del centro sportivo groppallino: nel singolare ha trionfato Fausto Melosu, nel doppio la coppia Carlo Devizzi/Stefano Alberici.

Nel beach volley, invece, successo per il Team Chiappeto, mentre Andrea Cavalli e Daniele Rapalli hanno sbaragliato tutti nell’appassionante torneo di calciobalilla. Infine, il francese Bruno Cavanna ha superato tutti a ping pong.

«Riaprire il centro sportivo - spiegano i gestori - sta comportando un impegno importante, fatto di grandi sforzi economici e organizzativi. Lo facciamo, in collaborazione con la famiglia Salini a cui abbiamo subappaltato la gestione del bar della struttura, per offrire un valore aggiunto a Groppallo, ma in generale alla montagna. Ci fa molto piacere vedere persone che arrivano da tutta la Valnure, non solo per praticare sport nelle nostre strutture, ma anche per incontrarsi e stare assieme. Vogliamo sottolineare la collaborazione reciproca con la Pro Loco, un virtuoso esempio di sinergia per la nostra comunità».

Il “Campone” ha ospitato anche serate musicali e di intrattenimento, mentre nelle prossime settimane sarà teatro dei ritiri di diverse squadre di calcio per la preparazione precampionato.