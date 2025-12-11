La migliore nel sollevamento pesi, Livia da Sarmato è campionessa
Fellegara, 13 anni, ha vinto il tricolore nella categoria Junior mostrando grande talento
Mariangela Milani
|3 ore fa
Ogni sera puntuale si allena a Castelsangiovanni con una costanza e passione da far invidia a un adulto.
Livia Fellegara, 13 anni, è la neo campionessa italiana "junior" di pesistica olimpica.
A Roma è salita sul podio più alto (under 13, categoria + 69) dei Campionati italiani esordienti.
Livia, che si allena con Matteo Pistore della palestra Inexorable Fitness di Castelsangiovanni, a Roma ha battuto le finaliste che come lei si erano guadagnate la possibilità, a Modena, di accedere alla finalissima, totalizzando 114 chilogrammi tra strappo e slancio.
Con il movimento strappo la giovanissima atleta, originaria di Sarmato, ha sollevato 46 chili, arrivando seconda. È riuscita poi a guadagnarsi il podio arrivano a totalizzare altri 68 chili nel movimento slancio, per un totale di 114 chilogrammi che hanno decretato la sua vittoria.
