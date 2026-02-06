La pioggia ferma i campionati giovanili provinciali

La Figc di Piacenza ha disposto il rinvio d’ufficio delle gare dei campionati di Under 19 Provinciale, Under 17 Provinciale, Under 16 Interprovinciale, Under 15 Provinciale e Under 14 Provinciale delle programma da oggi a lunedì, campi sintetici compresi, a causa delle piogge che hanno colpito la nostro provincia negli ultimi giorni.

Per le gare di Seconda e Terza Categoria, il programma resta invariato e ogni decisione verrà presa degli arbitri sui campi.

La Federazione concede alle società di Seconda e Terza che giocano sui campi in erba di spostare le gare sul sintetico, previo accordo con la società avversaria, comunicandolo entro e non oltre le 16.00 di oggi. Le gare possono essere spostate fino a mercoledì, al fine di reperire ulteriori campi in erba sintetica.