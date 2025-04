Turno infrasettimanale ieri sera per la Terza Categoria, con il solo rinvio per pioggia di Bivio Volante-Turris. In campo la capolista Polisportiva Samurai, che sul sintetico del Bertocchi ha superato 4-0 il Corte Calcio. Resiste la Podenzanese, che è ha piegato 3-2 il Gropparello. Largo successo della Primogenita, che ha superato 5-2 l’Omy Academy. Bene anche il Gerbido, che ha battuto il San Rocco per 2-1.

Nell’anticipo di martedì il Vernasca aveva sconfitto 2-0 l’Atletico Pontolliese, mentre questa sera alle 21.00 Travese-Folgore (sintetico di Podenzano) e S. Filippo Neri-Alseno (sintetico Levoni).

La 28° giornata

Vernasca-At. Pontolliese 2-0

Bivio Volante-Turris rinv.

Gerbidosipa-San Rocco 2-1

Podenzanese-Gropparello 3-2

Samurai-Corte Calcio

Primogenita-Omi Academy 5-2

SanFilippo Neri-Alseno oggi

Travese-Folgore oggi

Classifica

Samurai 69, Podenzanese 66, Travese 51**, Gropparello 51, Omi 43, Vernasca 42, Primogenita 42, Turris 36*, Folgore 35*, San Filippo Neri 33*, Gerbido 32, Corte Calcio 30*, Bivio Volante 23*, San Rocco 21, Alseno 20*, Atl. Pontolliese 15. *una gara in meno; ** due gare in meno