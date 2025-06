La pole dance incanta il palazzetto gremito

Festa grande per la Harmony&Art scuola di pole dance, la società ha celebrato il primo decennale con un saggio di fine anno che ha riempito il palazzetto dello sport di Piacenza e lasciato tutti a bocca aperta. Il titolo è stato “Il ciclo della vita” iniziato con “La nascita” del corso di livello base: Elora Imprezzabile, Beatrice Silva, Asia Moretto, Consuelo Gambazza, Maria Bassano, Gaia Leone, Maggie di Maggio ed Elisa Magnaschi si muovono sulle note di “Runaway” di Aurora e accompagnano alla perfezione lo spettatore verso la fase successiva, che è quella intitolata “La scoperta”.

E qui si assiste a un magico assolo, portato in scena dall'istruttrice Ilaria Mainardi sulle note di “Pure imagination” del celebre film “Wonka” per celebrare la fase della vita che conduce al passo seguente, “La ribellione”.

Le atmosfere diventano più “dark” e i costumi neri centrano perfettamente lo stato d'animo che le ragazze del corso di Exotic Pole vogliono trasmettere a chi le sta ammirando: Gioia Sina, Elora Imprezzabile, Carolina Peretti, Alice Faccioli, Michela Eusebi, Alina Railean, Lucy Leanza e Martina Carbone danzano con “Unholy” di Sam Smith come colonna sonora e si va verso la fase della maturità nel corpo e nella mente. “La crescita” insomma, il momento topico della vita con “Experience” di Lodovico Einaudi perfetta colonna sonora della performance del corso di livello intermedio con sgargianti abiti verdi, in pedana Chiara Brachi, Paola Caruso, Chiara Evangelista, Alice Faccioli, Valentina Grossi, Alice Merli, Giulia Nogara, Giulia Pecorari, Carolina Peretti, Valentina Polenghi e Stefania Signaroldi.

Siamo quasi alla fine e arriva “L'amore”, il motore delle fiabe che vede protagonisti principi e principesse e sono le insegnanti Ionela Neagu e Valentina Cogni a incarnarlo nei minimi dettagli, un duetto che fa volare il pubblico sulle note di “Lovely” di Billie Eilish.

Il gran finale è “L'armonia” e qui si passa dal palo al cerchio aereo, con Stefania Signaroldi, Paola Caruso, Valentina Polenghi, Chiara Evangelista e Mara Guglielmetti che si alzano leggere con “Il favoloso mondo di Amélie” di Yann Tiersen e concedono perfino il bis dedicato alla compagna di corso Serena Attianese assente per infortunio prima della festa conclusiva con le famiglie e gli amici.