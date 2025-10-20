La prima è da dimenticare, Gas Sales ko a Verona

inizia con una sconfitta in quattro set il campionato della Gas Sales Bluenergy, battuta 3-1 a Verona dalla Rana al termine di un match vibrante. Tre set abbondanti di buona qualità non sono bastati alla squadra di Dante Boninfante per partire con il sorriso, perché i veneti hanno saputo far meglio nelle fasi calde di un match molto equilibrato. A Piacenza resta il rammarico di qualche imprecisione di troppo nel finale di quarto set dopo una bella rimonta oltre a qualche défaillance in ricezione (anche per meriti locali), mentre per contro caparbietà e buoni spunti tecnici (tra cui l'attacco al 60%), pur considerando il necessario rodaggio di inizio campionato, sono buoni segnali che fanno ben sperare per il futuro. Gioventù ed esperienza: 19 punti di Bovolenta e 16 di Simon (90% in attacco), oltre a un buon Gutierrez (14), a parte la «pausa» del secondo set. E - anche solo per ingressi in battuta - si è visto anche Mandiraci, fin qui ai box.

«Sono contento della prestazione ma certamente non del risultato - ha detto a fine gara coach Boninfante -, immaginavo che i ragazzi avrebbero fatto una buona gara e così è stato. Ci è mancato quel pizzico di esuberanza nel terzo set ma comunque sono soddisfatto di come siamo stati in campo. Verona è certamente un campo difficile, mi spiace solo perché quel terzo set poteva essere nostro, c’è da lavorare ma per quanto ho visto sono molto fiducioso. La differenza nel quarto parziale l’ha fatta un turno di battuta sul finire».

RANA VERONA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1 (25-22, 16-25, 29-27, 25-20)

RANA VERONA: Mozic 8, Vitelli 6, Christenson 5, Keita 24, Cortesia 8, Darlan 15, D'Amico (L), Gironi, Planinsic, Sani 5. N.e.: Zingel, Valbusa, Bonisoli (L), Glatz. All.: Soli

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 4, Gutierrez 14, Galassi 6, Bovolenta 19, Bergmann 9, Simon 16, Pace (L), Mandiraci, Comparoni, Andringa 2. N.e.: Loreti (L), Seddik, Travica, Leon. All.: Boninfante

ARBITRI: Zanussi e Cerra

NOTE: Spettatori 3118, Durata set: 24', 25', 36', 27' per un totale di 1 ora e 52 minuti di gioco. Rana Verona: battute sbagliate 18, ace 8, ricezione positiva 41% (perfetta 16%), attacco 59%, muri 8, errori 24 Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 16, ace 8, ricezione positiva 32% (perfetta 16%), attacco 60%, muri 7, errori 24.

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI