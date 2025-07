La prima volta del Judo Sakura agli Italiani di Kata

Trasferta da ricordare per il Judo Sakura, che si distingue ai Campionati italiani di Kata tenuti al PalaPellicone di Lido di Ostia, palazzetto ufficiale della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali).

Dopo essersi qualificati partecipando al Gran Prix Emilia-Romagna, gli atleti del club piacentino si sono superati conquistando un sesto posto nella categoria “Katame no Kata A2” con Francesco Sandalo e un ottavo posto con Adele Agosti e Clelia Aspetti Zucchini in coppia nella “Ju no Kata” Under 18.

La prestazione rispetto alle fasi di qualificazione è stata migliore, segno che la dedizione in allenamento ha dato i suoi frutti e convinto la giuria ad assegnare un buon punteggio per l’esecuzione di una serie di tecniche, valutandone la correttezza, l’efficacia e la formalità dell’esecuzione.

«Il livello tecnico delle gare di Kata in Italia è molto alto – il commento di Sandalo, che è anche presidente del Judo Sakura – in questa edizione dei Campionati italiani erano presenti più di 200 atleti, molti dei quali spesso si distinguono ai campionati europei e mondiali conquistando medaglie importanti. Hanno partecipato molti giovani, contando più di 60 atleti nella categoria U18, due delle quali proprio del Judo Club Sakura: Adele e Clelia hanno partecipato nella specialità Ju No Kata portando a casa un’esperienza importante che servirà da stimolo per continuare ad allenarsi con impegno. Considerato l’alto livello, siamo molto soddisfatti di questa esperienza, è la prima volta che Piacenza si affaccia a questa competizione visto che non ci sono mai stati atleti piacentini a un campionato italiano di Kata di Judo. Seguiti da insegnanti preparati e allenandosi con determinazione, i judoka del Sakura continueranno a percorrere questa strada, con questa gara infatti si chiude la stagione sportiva e riprenderemo le attività a settembre».