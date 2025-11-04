La ragazze del San Nicolò pagano caro un autogol

Il San Nicolò femminile di mister Lorenzo Merli esce sconfitto per 1-0 anche dalla seconda gara casalinga contro l’Acli San Luca San Giorgio e resta ferma a 3 punti raccolti dopo 4 giornate di Promozione Femminile. Inizio in salita per Passarella e compagne, per un gruppo con tante ragazze alla prima esperienza assoluta in categoria dopo il settore giovanile, ma che di certo si aspettava qualcosa in più in questo inizio di campionato.

San Nicolò che al momento si trova al settimo posto su undici squadre in classifica, complici i precedenti passi falsi contro le bolognesi di HIC Sunt Leones (5-3 dopo l’iniziale vantaggio piacentino) e Fraore (2-0 con gara indirizzata dalle parmensi nella ripresa).

Scenario diverso, domenica pomeriggio, sotto la pioggia battente del “Pietra” di San Nicolò. In una partita equilibrata, diventata presto ricca di duelli fisici per le condizioni climatiche e del terreno di gioco, le rossonere hanno pagato a caro prezzo la loro inesperienza di fronte ad avversarie più abituate a gare di questo genere.

Nonostante l’assenza di Danka, bomber di squadra con già 3 reti all’attivo, l’attacco non ha comunque sfigurato e si è appoggiato su Fenoglietto, supportata da Merluzzo e Capra su tutte. Poche, però, le occasioni da rete da una parte e dall’altra.

Almeno fino al minuto 85’, quando arriva l’episodio decisivo, che porta alla sconfitta del San Nicolò: da calcio d’angolo, il mancino di Martello è velenosissimo e viene deviato in rete da Laurenzano, fra le migliori in campo insieme a Perazzoli fino al momento dell’autogol.

San Nicolò: Passarella, Tanzi, Laurenzano, Zerbarini (Sivelli), Perazzoli, Covati, Valla (Gemelli), Merluzzo, Capra, Boselli (Merli), Fenoglietto. All. Merli.