La Sannazzarese riparte: «Nessun disarmo, ci faremo rispettare»

Sannazzarese punto e a capo in vista della prossima avventura in Prima categoria. Digerita a fatica la bruciante retrocessione, con tanto di diaspora della pressochè intera rosa, staff tecnico e importanti sponsor, il club del presidentissimo Massimo Berni ha voltato pagina senza piangersi addosso e puntando sulla forza delle idee in fase di ricostruzione dell’organico. Ripartendo ovviamente dalla conduzione tecnica, cioè dal gradito ritorno alla corte nerazzurra di mister Stefano Marazzola, già secondo dell’ex Di Donna in più stagioni e che gode della massima fiducia del direttivo. Di lì e contando unicamente sulla conferma del centrocampista Jelec ha cominciato a prendere corpo la rinnovata e ringiovanita rosa nerazzurra, forte di 24 unità estremamente motivate, particolarmente vogliose di rivelarsi all’altezza del compito. Tanti al debutto in categoria, ma con la fame giusta per provare stupire. Patròn Berni, dall’alto di una esperienza ultraquarantennale, ha buoni motivi per credere che la Sannazzarese del nuovo corso saprà recitare la sua parte. «Ripartiamo a far spenti ma sapremo farci rispettare. Garantito. Zittite, per intanto, le troppe voci che ci volevano in disarmo».

L’organico

Portieri: Luca Draghi (90, dal RiverNiviano), Roberto Paskov (02, dalla Folgore).

Difensori: Nicolò Ronca (03, dall’Alsenese), Matteo Ibra (04, dal RiverNiviano), Samuele Bacchetta (05, dal Vigolo via San Lazzaro), Elia Tavani (01, dalla Libertas), Atanas Galabovski (98, dalla Turris), Tarik Ostrovica (05, dal GossoPittolo), Alessandro Tansini (05, dalla Besurica).

Centrocampisti: Filippo Antelmi (02, dalla Libertas), Fabio Barbieri (00, dal Vigolzone), Filippo Barbieri (02, dalla Primogenita), Tomas Bosoni (03, dal Vigolo), Cristian Betta (05, dalla Besurica), Mounir Oubenali (04, dal CarpaChero), Andrea Rossi (88, dal RiverNiviano), Emil Troletti (04, ripresa attività).

Attaccanti: Matteo Jelec (03, conf), Giovanni Kwavita (98, dalla Libertas), Dobri Veselinov (05, dal San Secondo), Filippo Gelmini (03, dal Vigolzone), Martin Georgiev (06, dalla Besurica), Enrico Oroboni (98, ripr.attività), Sina Abdollahzadeh (02, primo tesseramento).

Organigramma e staff tecnico

Presidente: Massimo Berni.

Vice pres: Roberto Macchetti.

Segretario Giulia Berni. Consiglieri: Giorgio Dametti, Pietro Faverzani e Enrico Ghezzi.

Allenatore: Stefano Marazzola.

Vice all: Luca Freschi.

Pr,portieri: Luigi Zaffignani.