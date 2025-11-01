La Sarmatese cala il poker, Sporting Fiorenzuola ko
Finisce 1-4 il derby-anticipo di Prima categoria RISULTATI E CLASSIFICHE
Redazione Online
|18 ore fa
La Sarmatese che ha vinto a Fiorenzuola ©Libertà/Angela Petrarelli
Sorride alla piacentine il sabato del calcio dilettantistico.
In Prima categoria, lo Junior Drago San Giorgio ha superato per 2-1 il Fidenza, irrompendo in zona playoff.
Va alla Sarmatese, invece, il derby di alta classifica sul campo dello Sporting Fiorenzuola. Bertè apre le marcature per i padroni di casa su assist di Bonafè a inizio del primo tempo, ma gli ospiti pareggiano al 15' con Equo. Al 22' la Sarmatese la ribalta con Franchini, che sfrutta al meglio una serie di rimpalli in area. A inizio ripresa, Gregori Amorini segna l'1-3 con un tiro potente da zona defilata, nel finale Bolzoni su punizione cala definitivamente il poker. Sarmatese seconda a quota 16, a soli tre punti dalla capolista Borgonovese (che gioca domani).
