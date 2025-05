La spada di Bonelli conquista l'Europa

Brillante affermazione internazionale per Tommaso Bonelli, spadista piacentino del Circolo della scherma "Pettorelli" che ha conquistato la vittoria nella prova di Sofia (Bulgaria) nel Circuito Europeo under 23 di spada.

Classe 2004 e al suo primo anno in categoria, Bonelli ha sbaragliato la concorrenza: nei quarti di finale ha piegato il padrone di casa Zafirov (15-10) per poi sconfiggere i suoi connazionali Galabov (15-7) e Marinov (15-5 in finale).

«Non ero mai arrivato in una finale a otto in una gara del genere - commenta soddisfatto Bonelli - ho tirato bene fin dai gironi, dove ho perso solo il derby italiano contro Balzano. Nella prima eliminazione diretta ho sconfitto un altro azzurro, Pensato, prima di iniziare la serie di rivali bulgari, ben quattro di fila. Quando ho capito di poter vincere? Dopo aver vinto negli ottavi contro Rashaida, a mio avviso il più forte della Bulgaria. E' stato bello soprattutto per il tifo degli altri ragazzi italiani che si erano fermati a vedere le fasi finali del mio torneo. Si sta concludendo una stagione davvero positiva per me, che mi ha regalato tante soddisfazioni. Ora manca solo l'atteso appuntamento a Piacenza con i Campionati italiani Assoluti (5-10 giugno)».

Per il Pettorelli, a Sofia è arrivato anche il quinto posto finale dello spagnolo Josè Manuel Vilanova, in gara con i colori della sua nazione e battuto 15-13 nei quarti da Balzano nella parte bassa del tabellone, mentre Bonelli era in quella alta.