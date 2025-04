La stagione del Piace durerà una settimana in più

Non terminerà domenica prossima come da calendario il campionato di Serie D del Piacenza, ma una settimana dopo. E' quanto sancito dal comunicato ufficiale diramato oggi dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le gare Corticella-Sasso Marconi, Lentigione-Sammaurese, United Riccione-San Marino e Zenith Prato-Piacenza appunto, sono state rinviate a domenica 11 maggio (alle 15) alla luce della fissazione del dibattimento di secondo grado da parte della Corte d'appello federale del 6 maggio: riunione che verterà sull'ormai famigerato "caso Tempestini", costato ben 14 punti di penalizzazione allo Zenith, reo di aver schierato un giocatore, Tempestini, non correttamente registrato all'ufficio tesseramenti. La sentenza potrebbe infatti ribaltare alcune situazioni riferite alle compagini in lotta per evitare i playout. Nessun pericolo per il Piacenza, salvo dopo il successo con il Tau di domenica scorsa, nessuna conseguenza neppure per il Fiorenzuola, già matematicamente retrocesso in Eccellenza e che domenica prossima sarà regolarmente in campo per l'ultima della stagione, al Pavesi, con il Prato.