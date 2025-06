La strategia penalizza Leo, che torna comunque sul podio

Ritorno sul podio per Leonardo Fornaroli in Formula 2, con il pilota piacentino protagonista stamattina nella Feature Race a Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Dopo una Sprint Race sfortunata ( collisione e ritiro all'ultimo giro ), il driver dell'Invicta Racing ha capitalizzato parzialmente la pole position di venerdì, centrando il secondo posto al traguardo nella gara lunga.Il successo è andato a Richard Verschoor, anche nuovo leader della classifica piloti, che ha preceduto Alex Dunne e lo stesso Fornaroli, al suo quarto podio in Formula 2. Decisiva la strategia, con il team Invicta Racing che ha richiamato ai box Leonardo un giro dopo gli avversari, scelta che col senno di poi è stata meno efficace, seppur il piacentino abbia ingaggiato una bella lotta con lo spagnoli Martì e il francese Martins, ricucendo a salire sul gradino più basso del podio.Dopo la corsa, però, è arrivata la notizia della squalifica di Dunne per un'irregolarità alla vettura ("eccessiva usura delle fasce anteriori, con uno spessore massimo di 3,37 e 3,27 millimetri alla periferia di due dei fori previsti", rispetto ai 4 millimetri previsti). Così, Fornaroli è balzato al secondo posto di giornata, incrementando il bottino della tre giorni austriaca, pari a 20 punti grazie ai 2 della pole position e ai 18 della Feature Race.